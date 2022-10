SC Freiburg hofft auf Einsatz von angeschlagenem Ginter

Der SC Freiburg hofft trotz der Verletzungen von Nationalspieler Matthias Ginter aus dem DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli auf einen Einsatz des Innenverteidigers in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen. „Wir müssen in Abwägung der kommenden Spiele eine Entscheidung treffen. Wenn es geht, wird er spielen“, sagte SC-Trainer Christian Streich einen Tag vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Aber wir brauchen noch mal 24 Stunden.“ Eine strukturelle Verletzung habe Ginter im Knöchel aber nicht.

Beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Zweitligist St. Pauli hatte Ginter den späten Ausgleich in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit erzielt und in der vorletzten Minute der Verlängerung den Siegtreffer von Michael Gregoritsch vorbereitet, obwohl er eine Platzwunde im Gesicht und einen verdrehten Knöchel hatte.

Gegen Bremen hätte ihn Streich gerne von Beginn an dabei, weil er Respekt vor den Werder-Stürmern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch hat. „Da brauchst du gute Innenverteidiger und gute Sechser“, sagte Streich.

