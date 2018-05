SC Freiburg gibt Geldstrafe an randalierende Fans weiter

Der SC Freiburg will eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro an jene Fans weitergeben, die Ende Oktober beim Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart randaliert hatten. „Dem Verein bewusst sowohl im Ansehen als auch wirtschaftlich Schaden zuzuführen, ist mit dem Geist und den Werten unseres Vereins nicht in Einklang zu bringen. Wir werden es nicht zulassen, dass Vorfälle wie diese fast schon als normal angesehen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Tabellenzwölften vom Mittwoch.

Es konnten bereits Verursacher ermittelt werden. „Diese werden - unabhängig von der Weitergabe der Geldstrafe - mit Sanktionen durch den Heimverein belegt“, kündigte der SC an.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte die Geldstrafe Mitte Januar verhängt, weil Freiburger Fans am 29. Oktober beim Derby in Stuttgart Bengalische Feuer gezündet hatten. Seinen finanziellen Gesamtschaden durch Fehlverhalten von Zuschauern in den vergangenen fünf Jahren bezifferte der Sport-Club auf knapp 45 000 Euro.

SC Freiburg