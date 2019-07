Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat am Freitag zwei direkt aufeinanderfolgende Testspiele gegen den türkischen Erstligisten Kayserispor FK gewonnen. Die Breigauer setzten sich im Trainingslager im österreichischen Schruns nach Toren von Neuzugang Jonathan Schmid (18. Minute) und Stürmer Nils Petersen (65.) in der auf 75 Minuten begrenzten ersten Partie verdient durch. Am Nachmittag gewannen die Freiburger dann auch den zweiten Test mit 9:1. Brandon Borello war in der auf 60 Minuten verkürzten Partie mit drei Treffern bester SC-Schütze. Das Trainingslager des Sport-Clubs im Montafon endet am Samstag.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle