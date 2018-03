Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird gegen Werder Bremen mit einer neuen Startelf beginnen. Nach der Niederlage bei Hannover 96 kündigte Trainer Christian Streich eine Änderung für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-15. an: „Janik Haberer wird zurückkommen und spielen, nur auf welcher Position kann ich noch nicht sagen“, sagte Streich am Donnerstag. Der Offensivmann hatte in Hannover wie Nicolas Höfler eine Gelbsperre absitzen müssen. Auch Mittelfeldspieler Höfler kommt möglicherweise von Beginn an zum Einsatz. Yoric Ravet wird hingegen wegen einer Achillessehnenreizung fehlen.

Streich warnte seine Spieler besonders vor dem torgefährlichen Werder-Angreifer Max Kruse. Durch den Ex-Freiburger sei Bremen von einer durchschnittlichen zu einer guten Mannschaft geworden.

