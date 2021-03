SC Freiburg: Gegen Leipzig Schritt Richtung Europa machen

Der SC Freiburg kann mit einem weiteren Sieg gegen RB Leipzig am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) ganz nah an die Europapokalplätze der Fußball-Bundesliga heranrücken. Die Statistik spricht jedenfalls für den aktuellen Tabellenachten: Freiburg ist die einzige Mannschaft, bei der Leipzig seine vergangenen drei Auswärtsspiele alle verloren hat. Freiburgs Außenbahnspieler Jonathan Schmid wird gegen die Sachsen zum 273. Mal in der Bundesliga zum Einsatz kommen und damit Franck Ribéry als französischen Rekordspieler der Liga-Historie einholen.

