SC Freiburg gegen Gladbach ohne Gulde: Haberer zurück

Der SC Freiburg muss am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) gegen Borussia Mönchengladbach auf Verteidiger Manuel Gulde verzichten. Der 29-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie Trainer Christian Streich am Donnerstag sagte. Dafür kehrt der zuletzt angeschlagene Janik Haberer in den Kader des Tabellen-Achten zurück. Auch für die Startelf ist er laut Streich eine Option. „Er hat keine Probleme, das ist sehr erfreulich“, sagte der 54-Jährige.

Die Freiburger wollen gegen den Champions-League-Anwärter ihren ersten Sieg seit dem Neustart der Fußball-Bundesliga holen. „Gladbach ist ähnlich wie Leverkusen eine Mannschaft, die sehr intakt ist und extreme individuelle Stärken hat“, sagte Streich nach dem jüngsten 0:1 gegen Leverkusen. „Aber mir ist nicht bange, weil wir gegen Leverkusen auf Augenhöhe waren.“

