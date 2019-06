SC Freiburg beginnt neue Bundesliga-Saison gegen Mainz

Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Das geht aus dem am Freitag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Die Partie wird am 17. oder 18. August stattfinden, eine genauere Terminierung gab es zunächst nicht. In den darauffolgenden zwei Spielen treffen die Breisgauer dann auf Aufsteiger: Eine Woche nach dem Mainz-Spiel treten sie zunächst beim SC Paderborn an, anschließend kommt es im Schwarzwaldstadion zum Duell mit dem 1. FC Köln.

Kader SC Freiburg

Der neue Spielplan