SC Freiburg auch im Derby gegen VfB Stuttgart ohne Philipp

Der SC Freiburg muss im baden-württembergischen Derby gegen den VfB Stuttgart am Freitag erneut auf Maximilian Philipp verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, fällt der Offensivspieler wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel bis auf weiteres aus. Ende Oktober hatte sich Phillipp eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und deshalb mehrere Wochen gefehlt. „Sehr schade, er war gut drauf“, sagte SC-Trainer Christian Streich. Zudem fehlt Sascha Riether wegen eines Muskelfaserrisses. Streich rechnet nach dem Trainerwechsel beim VfB mit einem angestachelten Gegner. „Sie werden alle Energie reinpacken, das ist klar nach so einer Veränderung“, sagte der Trainer.