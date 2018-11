SC Freiburg auch gegen Mainz ohne Nationalspieler Petersen

Der SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 ein weiteres Mal auf Nationalspieler Nils Petersen verzichten. „Dass Nils nicht spielen kann, tut weh“, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. Ob er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Sturm wie beim 1:1 gegen den FC Bayern München auf Tim Kleindienst und Lucas Höler setzen wird, ließ Streich allerdings offen. „Tim und Lucas haben es in München gut gemacht, aber gegen Mainz wird es ein anderes Spiel, auch von der Herangehensweise.“

Neben Petersen (muskuläre Probleme) werden auch Lukas Kübler (Muskelfaserriss) und Florian Niederlechner (Sprunggelenkverletzung) weiterhin fehlen. Bei Roland Sallai und Jerome Gondorf wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob sie wieder dabei sein können.

