SC Freiburg auch bei Hertha BSC ohne Jonathan Schmid

Eine Rückkehr von Ersatzkapitän Jonathan Schmid ins Mannschaftstraining des SC Freiburg ist weiter offen. Nach seiner Corona-Infektion befindet sich der Rechtsverteidiger zwar weiter im Aufbautraining, er ist aber noch keine Option für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Es geht ihm besser, aber wann er zurückkommt, wissen wir noch nicht“, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag über den 31-Jährigen. In Berlin dürfte daher erneut Lukas Kübler auf der Rechtsverteidiger-Position beginnen.

Nach dem 0:6-Debakel bei RB Leipzig rechnet Streich für Samstag mit einer Reaktion der kriselnden Hertha. „Eins ist klar: Berlin wird am Samstag mit allen Mitteln versuchen zu unterbinden, dass wir Fußball spielen. Darauf können wir uns einstellen, alles andere wäre naiv“, sagte der 56-Jährige. „Wir müssen einfach wissen: Wir haben ein richtig schweres Bundesliga-Spiel vor uns.“

