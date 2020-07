SC Freiburg absolviert erneut Trainingslager in Österreich

Der SC Freiburg startet in seiner Vorbereitung auf die neue Saison am 10. August wieder mit dem Mannschaftstraining. Anschließend wird der Fußball-Bundesligist vom 20. bis 29. August wie schon in den vergangenen Jahren für ein Trainingslager ins österreichische Schruns reisen, wie ein SC-Sprecher am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte der „Kicker“ darüber berichtet. Testspieltermine stehen noch nicht fest. Vor der ersten Einheit auf dem Rasen absolvieren die Freiburger noch individuelle Corona-Tests in der Uniklinik und die obligatorische Leistungsdiagnostik. Der Termin dafür bleibt intern.

