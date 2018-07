Bad Buchau (dpa/lsw) - Heiße Sauna: Beim Brand eines Saunagebäudes in einem Schwimmbad in Bad Buchau (Kreis Biberach) ist am Dienstag ein Sachschaden von bis zu 500 000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, als am Mittag die an die örtliche Therme angrenzende Saunalandschaft in Flammen aufging. Die Brandursache blieb nach Polizeiangaben zunächst unklar. Das Gebäude, in dem die Sauna untergebracht war, ist nach dem Feuer vom Einsturz bedroht. Zwar habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Doch wurden die Anwohner vorsichtshalber gebeten, wegen des starken Rauchs Fenster und Türen zu schließen.