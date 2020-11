Das Gerücht, der Ravensburger Kult-Club Douala mache zu, hält sich hartnäckig. Betreiber Johnny Sturm dementiert das energisch.

Weil elektronische Musik seine Leidenschaft ist, seit er denken kann, hat er vor 24 Jahren die angesagte Diskothek in der Schubertstraße übernommen, sie deutschlandweit bekannt gemacht und es geschafft, regelmäßig prominente und Nachwuchs-DJs herzulocken. Das will er nach der Coronakrise wieder tun. Wenn er so lange durchhält.