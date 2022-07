Sattelzug kippt um: Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Sattelzuges ist nahe Abtsgmünd (Ostalbkreis) mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Er wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei kam der 37-Jährige am Samstagmorgen aus bislang unklarer Ursache in einer Linkskurve nach rechts ab. Der Lkw überfuhr die Leitplanke und kippte mitsamt dem mit Erde beladenen Anhänger auf die Seite. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem Fahrer aus der Kabine. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 55.000 Euro.

PM der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220730-99-213081/2