Ein Sattelzug ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn 6 nahe Heilbronn durch die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Laster mit rund fünf Tonnen Fracht beladen. Neben Kotflügeln, Airbags, Fahrrädern und Kunststoffblumen transportierte er auch etwa 500 Kilo Gefahrgut in Form von Kaltreiniger, der jedoch nicht ausgetreten ist. Ein Teil der anderen Ladung stürzte auf die Fahrbahn. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 90 000 Euro. Die A6 war zwischen Bretzfeld und Öhringen bis in die Morgenstunden in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar.

Mitteilung Polizei