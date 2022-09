Bei einem Reitunfall ist am Freitag eine Frau im Zollernalbkreis verletzt worden. Die Frau wurde nach dem Sturz in Geislingen mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war demnach zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau vom Pferd gestürzt, nachdem ein Sattelgurt gerissen war.

