Die Sanierungsarbeiten am Tübinger Hölderlinturm haben begonnen. „Der Hölderlinturm ist einer der zentralen Erinnerungsorte der Weltliteratur“, sagt die Erste Bürgermeisterin Christine Arbogast laut Stadtverwaltung zum Baubeginn am Montag. „Dem werden wir mit der Sanierung und dem neuen Ausstellungskonzept gerecht.“ Der Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) hat die zweite Hälfte seines Lebens dort verbracht. Das Wahrzeichen der Universitätsstadt am Neckarufer wird nach Angaben der Stadt für 1,8 Millionen Euro rundumerneuert.

Der Turm und das angrenzende Haus bekommen den Informationen zufolge neue Fußböden, die Fenster werden neu verglast, einige verschlossene historische Durchgänge werden wieder geöffnet. Bei Voruntersuchungen, die seit Oktober unternommen wurden, haben Bauarbeiter unter alten Dielen gemauerte Wannen gefunden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt vermutlich um Überreste einer Badeanstalt, die in den 1870er-Jahren dort betrieben wurde. Wie damit umzugehen ist, werde noch geklärt. Zu Beginn des Jahres 2020 soll der Hölderlinturm mit einem neuen Ausstellungskonzept wiedereröffnet werden - zum 250. Geburtstag des Dichters.

