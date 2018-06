Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Winterpause gehen die Sanierungsarbeiten an der Aichtalbrücke (Kreis Esslingen) weiter. Die Bauarbeiten starten am kommenden Dienstag (22. April), wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Sie dauerten voraussichtlich bis September. Der Verkehr der Bundesstraße 312 müsse während der Bauzeit in der Fahrtrichtung Metzingen/Reutlingen umgeleitet werden. Es werde mit erheblichen Behinderungen gerechnet.

Die Brücke stammt laut Mitteilung aus den frühen 1960er Jahren. Beim Freilegen der Fahrbahn im vergangenen Herbst wurde festgestellt, dass die Korrosionsschäden an den Spannstahlsträngen weitaus größer als erwartet sind. Die Schäden werden den Angaben zufolge im Wesentlichen durch Streusalz hervorgerufen.