Saniertes Schloss Favorite in Ludwigsburg öffnet im März

Knapp drei Jahre nach Renovierungsbeginn soll das Schloss Favorite in Ludwigsburg wieder eröffnet werden. Von März 2020 an finden dort erneut Führungen statt, wie es in einer Mitteilung des Finanzministeriums vom Montag hieß. In dem vom Land für 3,2 Millionen Euro sanierten Bau wird dann eine Ausstellung über die Architektur des Künstlers Friedensreich Hundertwasser zu sehen sein. Die Arbeiten am Jagdschloss aus dem 18. Jahrhundert hatten im April 2017 begonnen. Unter anderem wurde an der barocken Fassade gearbeitet und das Dach mit historischen Biberschwanzziegeln aus Beständen des Residenzschlosses neu gedeckt.

Mitteilung

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg