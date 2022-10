Sandhausens Trainer Schwartz vertraut Ersatztorwart Rehnen

Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen glaubt an die Stärken von Ersatztorhüter Nikolai Rehnen. Sollte der angeschlagene Stammkeeper Patrick Drewes am Samstag (13.00/Sky) im Spiel beim SSV Jahn Regensburg ausfallen, dann „haben wir Vertrauen zu ihm“, sagte Schwartz einen Tag nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Drewes war in der Verlängerung wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt worden. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit schaffen, ob auf der ohnehin schon langen Ausfallliste auch Drewes' Name auftauchen wird.

Der Coach hofft, dass der 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC „mehr Selbstvertrauen freigesetzt als Kraft gekostet hat“. Jedoch hadert er mit der Ansetzung. Aufgrund einer Sperrung der Autobahn sei eine Terminierung auf Sonntag nicht möglich gewesen, erklärte Schwartz. „Wir wollen aber nicht jammern.“

Der SVS liegt als 15. der Tabelle nur einen Rang vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Jahn steht als Zehnter besser da, musste aber ebenfalls im Pokal ran (0:3 gegen Fortuna Düsseldorf). „Das ist eine gute Mannschaft, die gute Torjäger hat“, sagte Schwartz. „Wir wollen aber etwas Zählbares mitnehmen.“

Tabelle 2. Bundesliga

Kader SV Sandhausen

Kader Jahn Regensburg

© dpa-infocom, dpa:221020-99-199091/3