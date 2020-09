Sandhausens Manager: Einheitliche Regelung bei Fan-Rückkehr

Von Deutsche Presse-Agentur

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Ermittlerkreise gehen von einem Verbrechen aus.

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen.

Laut Polizei laufen die Ermittlungen.