Schwerer als die Niederlage beim Aufstiegsfavoriten wog beim SV Sandhausen die schlimme Verletzung von Philipp Klingmann. Der Rechtsverteidiger zog sich in der Partie bei Fortuna Düsseldorf einen Schädelbruch zu. „Verein und Mannschaft sind mit ihren Gedanken bei ihm und wünschen ihm baldige Genesung“, sagte SVS-Geschäftsführer Otmar Schork. Der 29-Jährige werde für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen in Düsseldorf bleiben. Wann er dem SVS wieder zur Verfügung steht, blieb auch am Sonntag unklar.

Klingmann war beim 0:1 am Freitagabend kurz nach der Halbzeit bei einem Kopfballduell unglücklich mit Düsseldorfs Neuzugang Genki Haraguchi zusammengeprallt. Der Japaner erlitt dabei eine Gehirnerschütterung, wie die Düsseldorfer mitteilten.

„Beide Halbzeiten haben für uns mit Schreckmomenten angefangen“, sagte SVS-Trainer Kenan Kocak. Schon in der zweiten Minute hatte André Hoffmann nach einem Eckball das entscheidende Tor für die Fortuna erzielt, die mit dem vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel die Zweitliga-Tabellenführung festigte.

In der Folge entwickelte Düsseldorf allerdings vor 23 288 Zuschauern kaum Torgefahr, Sandhausen agierte mit Leidenschaft. Tim Kister scheiterte per Handelfmeter an Fortuna-Keeper Raphael Wolf (74.) und vergab nach zuvor vier Partien ohne Niederlage die Chance zum Ausgleich. „Beim verschossenen Elfmeter habe ich mich kurzfristig für die andere Ecke entschieden - darin lag wohl der Fehler“, sagte der Verteidiger. „Wir haben nichtsdestotrotz ein super Spiel beim Tabellenführer gezeigt, darauf müssen wir aufbauen.“ Am kommenden Sonntag empfängt Sandhausen Eintracht Braunschweig.

