Sandhausens Biada und Kinsombi zurück im Mannschaftstraining

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen begrüßt mit Julius Biada und Christian Kinsombi zwei Rückkehrer im Mannschaftstraining. Das teilte der Tabellen-15. am Mittwochnachmittag via Twitter mit. Biada bestritt aufgrund muskulärer Probleme nur die ersten beiden Saisonspiele als Joker. Kinsombi fiel nach starken Leistungen zuletzt aus, weil er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ob das Duo in den Planungen von Trainer Alois Schwartz schon für das Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV (13.30 Uhr/Sky) eine Rolle spielt, wird sich nach den weiteren Trainingseindrücken entscheiden.

