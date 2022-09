Sandhausen will Sieg gegen Hannover

Nach fünf Spielen ohne Sieg will Zweitligist SV Sandhausen gegen Hannover 96 wieder drei Punkte einfahren. „Da gilt es, alles rauszuhauen und mit einem positivem Ergebnis in die Länderspielpause zu gehen“, sagte Trainer Alois Schwartz am Mittwoch. Auf seine Fußballprofis komme am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aber eine schwere Aufgabe zu, schließlich holten die Gäste aus den vergangenen fünf Partien 13 Punkte. Der Tabellen-13. Sandhausen spielte nach drei Niederlagen zuletzt zweimal unentschieden.

Der Sechste Hannover habe viel individuelle Klasse und eine gute Mischung als jungen und älteren Spielern, erklärte Schwartz. Es sei eine gefestigte Mannschaft mit dem Anspruch, in den oberen Tabellenregionen zu bleiben. „Und sie ist auch imstande dazu.“ Dennoch hofft Schwartz auf einen Sieg, denn: „Ergebnisse, die positiv sind, geben eine breite Brust. Und das ist wichtig.“

Den Kurpfälzern fehlen weiterhin die angeschlagenen Verteidiger Dennis Diekmeier und Oumar Diakhite, der Mittelfeldspieler Erik Zenga, die Stürmer Kemal Ademi und Joseph Ganda sowie der Ersatztorwart Benedikt Grawe.

