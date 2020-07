Der SV Sandhausen will für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga noch drei bis fünf Spieler verpflichten. Einer der Kandidaten ist Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart, der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca bestätigte am Donnerstag das Interesse am Mittelfeldspieler. Solange die Kaderplanungen nicht abgeschlossen sind, hält der SVS sich mit einer Zielsetzung für die neue Spielzeit zurück.

„Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern und ich finde, wir sind auf einem hervorragenden Weg. Aber es ergibt keinen Sinn, jetzt schon über konkrete Ziele zu sprechen“, sagte Trainer Uwe Koschinat. Der Coach und Kabaca gehen davon aus, dass die Leistungsträger Kevin Behrens und Julius Biada mit dem SVS in die neue Saison starten werden. „Bei mir hat bisher noch niemand angerufen und sich nach ihnen erkundigt“, sagte Kabaca.

Das erste Testspiel findet am Samstag, 8. August, beim VfB Stuttgart statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Duell unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Kader SV Sandhausen

Sommerfahrplan SV Sandhausen