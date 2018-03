Sandhausen und Aue verlieren durch Remis wichtige Punkte

Der SV Sandhausen und der FC Erzgebirge Aue haben durch ein 1:1 (0:0) wichtige Punkte in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Aues Pascal Köpke hatte die Gäste, die trotz nun vier Spielen nacheinander ohne Niederlage weiter im Abstiegskampf stehen, am Samstag nach 54 Minuten in Führung gebracht. Winterneuzugang Rurik Gislason (69.) schaffte für Sandhausen mit seinem ersten Tor für den Club den Ausgleich. Die Gastgeber verpassten es, in einem defensiven Spiel dem Spitzentrio näher zu kommen. Sandhausen liegt vorerst auf Rang fünf und hat vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

