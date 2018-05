Sandhausen-Trainer Kocak kritisiert seine Spieler deutlich

Trainer Kenan Kocak hat die Spieler des SV Sandhausen vor dem letzten Heimspiel der Saison deutlich kritisiert. „So verhält man sich nicht im Abstiegskampf“, sagte Kocak am Donnerstag mit Blick auf die 0:2-Niederlage in Heidenheim am Wochenende. Der SVS hatte ein schwaches Spiel gezeigt. Gegen Aufstiegs-Anwärter Nürnberg brauche er am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) „Typen, die gierig sind und dieses Spiel gewinnen wollen“. Vier Punkte trennen den Verein vor dem 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga von den Abstiegsrängen.

Veränderungen in der Startaufstellung schloss der Trainer nicht aus. Verzichten muss er in jedem Fall auf Mittelfeldspieler Manuel Stiefler. Der 29-Jährige ist gelb-gesperrt und zog sich zusätzlich noch einen Innenbandriss im Knöchel zu. Auch der Einsatz von Rurik Gislason, der schon in Heidenheim mit Adduktorenproblemen fehlte, ist fraglich. Der isländische Nationalspieler konnte bislang nicht mit der Mannschaft trainieren. Möglich, dass deshalb Philipp Klingmann nach drei Monaten Verletzung sein Comeback auf der Position des rechten Außenverteidigers gibt.

