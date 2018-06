„Wenn irgendwo in Russland Narzissen blühen, dann liegt ein Gönninger drunter“ – dieses einst geflügelte Wort aus dem südlichsten Stadtteil Reutlingens mag übertrieben klingen. Doch wie so oft, ein Körnchen Wahrheit steckt darin. Oder vielleicht besser: ein Samenkorn. Denn bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts versorgten Gönninger nicht nur ganz Europa mit Gemüsesamen und Blumenzwiebeln. Ihr Handelsnetz reichte bis an den St. Petersburger Zarenhof, nach Sibirien und Amerika.

Das Samenhandelsmuseum zeigt, wie sich das damals kleine Dorf Gönningen am Fuße der Schwäbischen Alb über die Jahrhunderte zum florierenden Handelszentrum für Saatgut entwickelte. „Es gab hier halt sonst nichts anderes“, sagt Eberhard Haule, der durch das kleine, liebevoll gestaltete Museum im Gönninger Rathaus führt. Mit vier Mitstreitern hat der 71-jährige Apotheker im Ruhestand in drei Räumen Gegenstände und schriftliche Zeugnisse zusammengetragen.

Samen im Gegenwert von vier bis fünf edlen Rössern

Die Tradition lässt sich bis ins Jahr 1594 und zum Gönninger Schulmeister Hans Ruof zurückverfolgen. Dieser hatte Samen im Gegenwert von vier bis fünf edlen Rössern erstanden. Eine Menge, die weit über Ruofs Eigenbedarf gelegen haben dürfte, ist sich Haule sicher. Es dauerte jedoch bis zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs, bis der Samenhandel auch in der Breite deutlich an Schwung gewann.

Mitte des 17. Jahrhunderts war es, als die Gönninger nach neuen Einkommensquellen suchten und zu hausieren begannen – zunächst mit Dörrobst, später hatten sie auch Samen und Blumenzwiebeln im Angebot. Das Geschäft explodierte regelrecht. Zur Blütezeit des Samenhandels um das Jahr 1850 wanderte oder ritt die Hälfte der rund 1200 Männer und Frauen monatelang quer durch Europa.

Sie beschafften Saatgut aus der Türkei, aus Frankreich oder Holland und vertrieben es in Niederlassungen in festgelegten Gebieten – den sogenannten Samenstrichen etwa in Russland oder später auch der Neuen Welt. Wie die Schwaben es damals schafften, den Samenhandel zu dominieren, ist für Haule bis heute ein Rätsel. Seine Vermutung: „Die Gönninger waren schon immer ein bisschen schlitzohrig.“

Folgen für alle Lebensbereiche

Der Samenhandel hatte Folgen für so gut wie alle Lebensbereiche: Dem Wohlstand folgten stattliche Bauten. In der Schule paukten die Schüler Französisch und Latein, um auf die Fremde vorbereitet zu sein. In den Haushalten waren die Familien dagegen damit beschäftigt, die Saat vorzubereiten, zu wiegen, zu deklarieren und zu verpacken.

Wie solch eine Packstation ausgesehen haben mag, veranschaulicht das Museum, eine Zweigstelle des Reutlinger Heimatmuseums: Hier liegen Messlöffel, Gewichte, Schnüre, kleine Tütchen aber auch der wohl erste Saatgut-Katalog überhaupt. Reich bebildert konnte die internationale Kundschaft alleine unter 50 Bohnensorten wählen. „Das beeindruckt mich immer wieder“, sagt Haule.

Trotz florierender Geschäfte war das Hausieren schon damals nicht überall willkommen. 1890 wollte es der Reichstag verbieten. Die Gönninger Samenhändler erkämpften jedoch 1896 die „Lex Gönningen“: Der Handel mit Gemüsesamen blieb vom Verbot ausgeklammert.

Nur noch ein Unternehmen übrig

Sein Ende ließ dennoch nicht mehr lange auf sich warten. Während der beiden Weltkriege kam es zum Einbruch, von dem sich die Händlerfamilien nicht mehr erholten. Heute ist in Gönningen nur noch ein Unternehmen übrig, das mit Verkauf von Samen Geld verdient.

Dennoch erinnert einiges an die Vergangenheit: Neben einer Samenhandelsstraße ist die Gönninger Tulpenblüte bekannt. Der gleichnamige Verein hatte 2004 mehr als 40.000 Tulpen gepflanzt. Das Blütenmeer lockt jährlich viele Besucher. Die Saison wird mit einem Tulpen-Gottesdienst eröffnet. Dort in der Kirche hängt eine Tafel mit 244 Namen Gönninger Samenhändler, die von ihren Reisen nicht zurückkehrten. Einer von ihnen starb auf einem Feld in Russland. Seine Gebeine, so heißt es, fand man unter gelb blühenden Narzissen.

Internet: Samenhandelsmuseum