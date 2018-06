Der Zweikampf zwischen Marcus Ehm und Thomas Schärer um das Amt des Bürgermeisters nimmt an Schärfe zu. Herausforderer Ehm attackierte den Amtsinhaber bei der Kandidatenvorstellung am Dienstagabend direkt. Wer einen Bürgermeister wolle, der gerne rede, der müsse seinen Mitbewerber wählen, sagte Ehm, ohne Schärers Namen zu nennen. „Wenn Sie einen anpackenden Bürgermeister wollen, wählen Sie mich“, sagte er vor rund 700 Zuhörern in der Stadthalle.

Nach einem zurückhaltenden Auftritt bei der Talkrunde der „Schwäbischen Zeitung“ vor ...