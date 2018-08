Salbeirauch in Mehrfamilienhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Weil er mit Salbei in seiner Wohnung zündelte, hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Biberach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei in Ulm am Sonntag mitteilte, hatte zunächst eine Bewohnerin am Samstagabend die Feuerwehr alarmierte, weil sie vermeintlich Gasgeruch im Haus wahrnahm. Mehr als 20 Feuerwehrkräfte durchsuchten daraufhin erfolglos das Haus nach einem Leck an einer Gasleitung. Schließlich stießen sie im Erdgeschoss auf den Mann, der einräumte, in seiner Wohnung Salbei entzündet zu haben. Was genau er damit bezweckte, war zunächst nicht bekannt und auch nicht, in welcher Form er das Salbei verbrannt hatte.

Mitteilung der Polizei