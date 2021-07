Saisonvorbereitung: VfB Stuttgart testet gegen FC Barcelona

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Testspiel gegen den FC Barcelona. Die Schwaben treffen am 31. Juli (18.00 Uhr/ServusTV) in der heimischen Mercedes-Benz-Arena auf den 26-maligen spanischen Meister, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Zu der Partie sollen bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen werden. Zutritt zum Stadion erhält nur, wer negativ auf Corona getestet, bereits vollständig geimpft oder genesen ist. Dauerkartenbesitzer und Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht. Der FC Barcelona absolviert vom 28. Juli bis 3. August ein Trainingslager in Donaueschingen.

