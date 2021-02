Bei der zweiten Auflage des Autokorsos, gedacht als Protest gegen die angeblich überzogenen Corona-Maßnahmen, sind am Montagabend in Balingen 37 Fahrzeuge dabei gewesen. Heftige Kritik hatte vor allem der erste Autokorso der so genannten „Freiheitsfahrer“ überregional ausgelöst.

Denn die Fahrer sind am Balinger Krankenhaus laut hupend und blinkend vorbeigefahren. Dies wurde als Verhöhnung der im Krankenhaus liegenden schwerkranken Covid-Patienten aufgefasst.