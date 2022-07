S21-Partner machen Weg für Pfaffensteigtunnel frei - Gäubahn-Anschluss an Stuttgarter Tiefbahnhof

Die Gäubahn wird langfristig über den Pfaffensteigtunnel an den Stuttgarter Tiefbahnhof angeschlossen. Die Stuttgart 21-Projektpartner haben sich am Montag darauf verständigt, ihre Planungen entsprechend anzupassen. Dafür stellen sie 270 Millionen Euro aus S21-Mitteln bereit.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sprach nach der Sondersitzung des S21-Lenkungskreises von einem „historischen Tag“. Dieser werde das Gesamtprojekt S21 stark verbessern. „Wir sagen ja zum Pfaffensteigtunnel und auch zum Ausbau der Gäubahn“, sagte Hermann. Der Tunnel soll den Projektpartnern zufolge bis 2032 fertig sein.

Es stehen Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro im Raum, die größtenteils der Bund übernehmen soll. Der Tunnel soll von Böblingen unter den Fildern herführen und beim Flughafen auf die Ausbaustrecke Stuttgart-Ulm treffen, von wo die Gäubahnzüge dann zum neuen unterirdischen Tiefbahnhof weiter geführt werden.

Panoramabahn bleibt

Auch die Panoramabahn, also das nördlichste Stück der Gäubahn, die diese bislang an den Stuttgarter Bahnknoten anbindet, soll dauerhaft erhalten bleiben. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Projektpartner am Montag. Die Trasse soll künftig für den Nah- oder S-Bahn-Verkehr genutzt werden und außerdem als Entlastungsstrecke zur Verfügung stehen.

Ein Gutachten, das eine solche Nutzung für die Zukunft als sinnvoll erachtet, hatte das Landesverkehrsministerium vergangene Woche vorgestellt.

Die Panoramabahn soll als nicht bundeseigene Schienenstrecke betrieben werden. Eine genaue Form dafür müsse noch gefunden werden, hieß es von den Projektpartnern. Nicht nur Verkehrsminister Hermann, sondern auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zeigte sich erfreut, dass die Panoramabahn dauerhaft erhalten werden kann.

Umsteigefrei nur bis Vaihingen

Die Stadt Stuttgart galt als Bremser bei einem zukünftigen Betrieb dieser Bahnstrecke, da sie auf einem Teil der Flächen Wohnungen bauen will. Der Bereich, in dem der Betrieb aufrecht erhalten werden soll, gehört aber nicht dazu. Erhalten wird die Panoramabahn nur als Tangentialverbindung der Stuttgarter Innenstadt ohne direkte Anbindung an den Tiefbahnhof.

Die neuen Pläne ändern nichts daran, dass Gäubahn-Reisende aus dem Süden von Baden-Württemberg ab Mitte 2025 bis zur Fertigstellung des Pfaffensteigtunnels nicht bis umsteigefrei bis zum Hauptbahnhof, sondern nur bis Stuttgart-Vaihingen gelangen können.

Dort müssen sie in die S-Bahn oder in die Stadtbahn umsteigen. Diese soll aber bis zu 16 Mal je Stunde verkehren. Bei den Gäubahn-Anrainern von Böblingen südwärts hatte es Unmut gegeben über diese jahrelange Abbindung vom Hauptbahnhof. Diese wird nötig, weil der Damm, über den die Panoramabahn-Gleise in den Stuttgarter Talkessel und von Norden an den Hauptbahnhof herangeführt werden, zurückgebaut wird.

Nordhalt wird neu geschaffen

Neu geschaffen werden soll aber ein so genannter Nordhalt etwa drei Kilometer nördlich des Hauptbahnhofs. Dort sollen Nahverkehrszüge halten können, aber nicht die Gäubahn-Intercitys. Diese werden nur bis Vaihingen fahren, stellte Verkehrsminister Hermann klar. Für Reisende im Nahverkehr würde sich hier aber neben Vaihingen ein zusätzlicher Umstieg in das S- und Stadtbahnnetz ergeben.

Der Nordhalt könnte etwa zwei Jahre nach der Gäubahn-Abbindung in Betrieb gehen, erläuterte Thorsten Krenz, Bevöllmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg.