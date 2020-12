S-Bahn soll zwischen Baden-Württemberg und Bayern fahren

Große Aufregung an der Waldorfschule in Ulm am Donnerstagmittag: Schüler sollen eine "verdächtige Person" im Schulgebäude wahrgenommen haben. Sie riefen die Polizei, die sofort handelte.

Der Amokalarm-Plan der Stadt Ulm wurde umgesetzt. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an. Nach Stunden jedoch kam die erlösende Nachricht der Ulmer Polizei: Der Hinweis hat sich nicht bestätigt.

Gegen 12 Uhr setzten die Schüler demnach den Notruf ab.