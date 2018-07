Mannheim (dpa) - Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat im Geschäftsjahr 2010/2011 seinen Überschuss um rund 25 Prozent auf 345 Millionen Euro gesteigert. Der Konzernumsatz stieg gleichzeitig um 7,7 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Für das laufende Geschäftsjahr, das im März begann, peilt Südzucker eine leichte Umsatzsteigerung auf 6,3 Milliarden Euro an. Als Problem könnten sich allerdings die steigenden Rohstoffpreise erweisen.