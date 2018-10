Südwestkonjunktur von Zollstreit und Brexit etwas belastet

Die Geschäfte der baden-württembergischen Wirtschaft laufen weiterhin gut. Vor allem die Bauwirtschaft und das Transportgewerbe profitieren von dem positiven Umfeld, wie aus der am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Konjunkturumfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) hervorgeht. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch. Infolge des geplanten Ausstiegs von Großbritannien aus der EU und des Zollstreits zwischen den USA und China erwarten die exportorientierten Firmen in den nächsten zwölf Monaten eine leicht schwächere Nachfrage aus dem Ausland. Davon sind unter anderem der Maschinenbau, die Autobauer und die Sparte Elektrotechnik betroffen.

So sei der Anteil der Industrieunternehmen, die steigende Auftragseingänge aus dem Ausland verzeichnen, seit Jahresbeginn 2018 von 43 Prozent auf 30 Prozent zurückgegangen, hieß es in der Umfrage. Verdoppelt auf 14 Prozent habe sich die Zahl der Betriebe, die mit einer zurückgehenden Auslandsnachfrage rechneten. An der BWIHK-Konjunkturumfrage hatten 3600 Unternehmen aus allen Branchen teilgenommen. Der Südwest-Wirtschaft gehe es weiterhin ausgezeichnet. Die Inlandsnachfrage werde vom Bauboom, dem privaten Konsum und den günstigen Finanzierungsbedingungen getragen. Ein Hemmschuh für weiteres Wachstum bei vielen Betrieben ist der Fachkräftemangel. 61 Prozent aller antwortenden Unternehmen sehen darin ein Geschäftsrisiko.

