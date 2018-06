Südwesten will zentralen Holzverkauf gegen Kartellamt verteidigen

Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Spitzenverbände wollen den zentralen Holzverkauf gegen ein drohendes Verbot des Bundeskartellamts verteidigen.

Beide Seiten sähen in dieser Art der Betreuung und Bewirtschaftung der Wälder viele Vorteile, teilte ein Sprecher des Ministeriums für Ländlichen Raum am Samstag in Stuttgart auf Anfrage nach einem Krisentreffen mit. Die Wettbewerbshüter wollen laut einem Beschlussentwurf dem Land von 2015 an verbieten, Holz von Kommunen und privaten Waldbesitzern zu vermarkten. Dies erachteten Land wie Kommunen jedoch als einen „zu weitgehenden Eingriff“, so der Sprecher. Eine Arbeitsgruppe solle eine Stellungnahme vorbereiten und dann Lösungsmöglichkeiten finden. (lsw)