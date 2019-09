Das von Grün-Schwarz regierte Baden-Württemberg hat seine eigenen Klimaschutzziele deutlich verfehlt. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) erinnerte am Dienstag in Stuttgart daran, dass die Treibhausgasemissionen im Südwesten eigentlich bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent sinken sollten. Bis heute sei aber nur eine Minderung um 12 Prozent erreicht worden. „Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagte Untersteller. „Wir müssen mehr tun für den Klimaschutz. Auf allen Ebenen. Auch bei uns in Baden-Württemberg.“ Vor allem der Verkehrssektor sei verantwortlich für die ernüchternde Zwischenbilanz. Aber auch bei der Stromerzeugung und beim Heizen in Gebäuden gebe es noch große Einsparpotenziale.

Kurzbericht zur Klimaschutzpolitik