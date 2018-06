Chinesische Pflegefachkräfte sollen auch in Baden-Württemberg alte Menschen pflegen. Mit einem Pilotprojekt will der Arbeitgeberverband Pflege bis zum Ende des Jahres insgesamt 50 Krankenschwestern aus China holen, die im Südwesten eine Weiterbildung zu Altenpflegerinnen erhalten sollen. Hintergrund ist der Fachkräftemangel in der Branche. Das Projekt will der Arbeitgeberverband heute in Stuttgart vorstellen.

Bisher sind 27 Krankenschwestern aus China in den Südwesten gekommen. Sie erhalten Deutschunterricht und Schulungen zu den besonderen Herausforderungen der Altenpflege. Bisher werden sie in Pflegeheimen in Ulm, Stuttgart und Karlsruhe als Hilfskräfte eingesetzt.

Das Projekt ist vor einem Jahr in Hessen gestartet. Neben Baden-Württemberg sollen chinesische Pflegefachkräfte auch in Hamburg zum Einsatz kommen. Insgesamt sollen es bis Jahresende 150 sein. In das Projekt sind auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit involviert.