Südwesten bei Gästen aus dem In- und Ausland immer beliebter

Der Tourismus in Baden-Württemberg brummt. Die Zahl der Übernachtungen stieg 2017 um 1,7 Prozent auf 52,9 Millionen und bei den Ankünften wurde ein Zuwachs von 3,1 Prozent auf 21,6 Millionen verzeichnet, wie der zuständige Minister Guido Wolf (CDU) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Es sei das siebte Rekordjahr in Folge gewesen. Der Minister erwartet für das laufende Jahr einen weiteren Zuwachs. „Die Reiselust ist aktuell so groß wie lange nicht, darauf deuten alle relevanten Studien und Umfragen hin.“

