Trotz Niedrigzinsphase laufen die Geschäfte bei der Südwestbank gut. Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung kletterte um fast 30 Prozent auf 52,9 Millionen Euro, wie das Institut am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Vergabe von Krediten sei noch einmal ausgeweitet worden. Infolge dessen stieg der Zinsüberschuss erneut stark an. Zugleich legte auch der Provisionsüberschuss zu. Das Institut beschäftigt aktuell 657 Mitarbeiter und ist auf den Mittelstand und vermögende Privatkunden spezialisiert.

