Weitgehend erfolgreich hat sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg bisher gegen die Auswirkungen von Trump-Politik, Brexit und internationalen Krisen behauptet - aber geht das auch so weiter? Diese Frage will der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) heute (10.00 Uhr) beantworten. Präsident Wolfgang Grenke legt in Stuttgart den aktuellen Konjunkturbericht zur Lage und den Erwartungen der Unternehmen vor. Außerdem will Grenke aktuelle Herausforderungen für die Südwest-Wirtschaft und politische Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Arbeit skizzieren.