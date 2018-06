Die Großstädte in Baden-Württemberg stehen im Bundesvergleich in Sachen Finanzen glänzend da: Fünf der neun Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern haben in den vergangenen drei Jahren Schulden abgebaut, wie es in einer Studie der Beratergesellschaft Ernst & Young heißt, die am Donnerstag in Stuttgart veröffentlicht wurde. Die Landeshauptstadt und Heilbronn sind in der bundesweiten Rangliste unter den fünf Großstädten mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung. Mannheim konnte sein Minus zwar auch verringern, bleibt jedoch die Metropole mit der größten Verschuldung pro Kopf im Südwesten: 1597 Euro. Zum Vergleich: Oberhausen in Nordrhein-Westfalen ist hier mit 8596 Euro bundesweites Schlusslicht.

