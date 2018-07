Baden-Württemberg geht mit der politischen Bildung seiner Jugend aus Sicht der SPD-Fraktion „zu sorglos“ um. Mit einer landesweiten Kampagne müsse das Demokratie-Lernen und die politische Beteiligung junger Menschen gestärkt werden, forderte Jugend-Experte Christoph Bayer am Mittwoch - dem „Internationalen Tag der Jugend“ - in Stuttgart. Die geringe Teilnahme Jugendlicher an Wahlen sei besorgniserregend. Bayer forderte, die politische Bildung zum Grundlagenfach bei der Erzieherausbildung zu machen, den Gemeinschaftskundeunterricht nicht in Fächerverbünden zu verstecken und das Wahlalter endlich auf 16 Jahre zu senken.