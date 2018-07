Stuttgart (dpa/lsw) - Knapp neun Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg legen sich die Grünen auf keine Koalition fest. „Das, was die anderen Parteien machen, nämlich alle möglichen Bündnisse auszuschließen, machen wir nicht“, sagte Landtagsspitzenkandidat Winfried Kretschmann am Montag in Stuttgart. Am Wochenende hatten CDU und SPD jeweils erklärt, sie wollten keine große Koalition eingehen. Befragt nach einem Bündnis mit der CDU sagte Kretschmann: „Ich denke, es riecht derzeit nicht nach Schwarz-Grün.“ Aber letztlich würden die Wähler darüber entscheiden, wie sich die nächste Landesregierung zusammensetzt.