Südwest-CDU will neuen Kurs bei Wirtschaft und Migration

Nach der knappen Niederlage von Friedrich Merz bei der Wahl um den CDU-Bundesvorsitz dringt der baden-württembergische Landesverband auf neue Akzente der Union in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. Knapp die Hälfte der Delegierten auf dem Bundesparteitag hätten ihre Erwartungen in den Kandidaten Merz projiziert, sagte CDU-Landeschef Thomas Strobl (CDU) am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstands in Stuttgart. „Diese Erwartungen müssen sich auch in der Arbeit der CDU Deutschland widerspiegeln - und zwar möglichst schnell.“ In einem Jahr müssten die neuen Akzente sichtbar sein, forderte Strobl.

Der Landesverband werde die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützen und sich einbringen. „Das heißt freilich auch: Kein Weiter-so“, sagte Strobl. Der Landesverband werde eine „stärkere wirtschaftspolitische Akzentuierung“ der Bundespartei durch Beiträge aus dem deutschen Südwesten erreichen. Baden-Württemberg sei das Land des Mittelstands, des Handwerks, der Familienunternehmen. Auch in der Migrationspolitik wolle man sich einbringen. Die Politik müsse den Bürgern Vertrauen in einen starken Rechtsstaat wiedergeben.

Mit derzeit rund 65 000 Mitgliedern ist der baden-württembergische CDU-Verband der zweitgrößte nach dem in Nordrhein-Westfalen.