Die CDU in Baden-Württemberg sagt wegen des neuartigen Coronavirus alle ihre Veranstaltungen ab oder verschiebt sie nach hinten. Das habe der Landesvorstand am Montag in einer telefonischen Sitzung beschlossen, teilte eine Parteisprecherin mit. Alle geplanten Veranstaltungen des Landesverbands seien bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben. „Wir empfehlen allen unseren Parteigliederungen und Vereinigungen diejenigen Veranstaltungen, die keine hohe Dringlichkeit haben und nicht zwingend jetzt stattfinden müssen, zu verschieben.“ Stattdessen empfehle man Telefon- oder Video-Konferenzen.