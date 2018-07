Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus sollte aus Sicht der Landes-CDU die Rolle als führender wirtschaftspolitischer Kopf in der Bundespartei übernehmen. „Durch seine persönlichen Fähigkeiten und sein Amt strahlt Stefan Mappus wirtschaftliche Kompetenz aus und er ist dem Thema Mittelstand in besonderer Weise zugetan.“, sagte CDU-Generalsekretär Thomas Strobl, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. „Er hat gezeigt, dass er kein konservativer Eisenfresser ist.“ Die Rückzugsankündigung des hessischen Regierungschefs Roland Koch habe in der Union bei der Wirtschaftskompetenz eine Lücke gerissen, die Mappus schließen könne.