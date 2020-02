Südwest-AfD: Weidel kandidiert für Vorstand und muss sich Grabenkämpfen stellen

Parteitage der Südwest-AfD sind meist ziemlich unberechenbare Veranstaltungen. Die heftigen inneren Grabenkämpfe, die zur DNA des Landesverbands gehören, treten dann auf offener Bühne zutage. Da wird geschrien, geschimpft, gebuht. Wie vor einem Jahr in Heidenheim: Damals zeichnete AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel auf der Bühne ein Bild vom Wilden Westen.

Die AfD befinde sich in feindlicher Umgebung in offener Prärie und müsse sich mit einem Ring aus Planwagen vor Angriffen schützen, rief sie den Mitglieder zu. Eigentlich wollte Weidel ihren Landesverband damit zur Geschlossenheit aufrufen. Denn in der Südwest-AfD duelliert man sich mitunter lieber gegenseitig als mit dem politischen Gegner.

Der Landesverband ist zerrissener denn je. In Heidenheim wählten die Mitglieder Fraktionschef Bernd Gögel und den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel zur Doppelspitze. Ein Jahr später ist der lähmende Machtkampf zwischen den beiden so eskaliert, dass mehrere Kreisverbände einen Sonderparteitag erzwungen haben, um nun eine neue Führung zu wählen.

Spaniel steht Höcke nah

Gögel gilt als vergleichsweise gemäßigter Rechtskonservativer, Spaniel wird mit dem völkisch-nationalistischen „Flügel“ von Björn Höcke in Verbindung gebracht. Der „Flügel“ ist stark vertreten im Südwesten. Die Gräben im Landesverband sind tief. Wertkonservative Realos ringen seit jeher um die Macht mit radikalen Kräften, die die sogenannten Altparteien bekämpfen wollen. Es geht auch um den Umgang mit Mitgliedern vom rechten Rand wie Wolfgang Gedeon — gegen den Landtagsabgeordneten läuft ein Parteiausschlussverfahren. Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im Landtag geführt.

Aber es geht nicht nur um den politischen Kurs, sondern auch um persönliche Animositäten. Spaniel gilt seinen Gegnern als nicht teamfähig — im alten Vorstand war er zuletzt völlig isoliert. Nach Intrigen und Streitigkeiten, nach schmutzigen Vorwürfen, Schmäh-Mails und Alleingängen geht der Vorstand nun auseinander. In einem letzten Akt seltener Einmütigkeit beschloss das Führungsgremium diese Woche den geschlossenen Rücktritt. Damit will man Schlammschlachten in Böblingen vermeiden. Rasch soll am Samstag ein neuer Vorstand gewählt und die lähmende Führungskrise überwunden werden.

Dennoch dürften die Wortgefechte auf dem Parteitag heftig werden. Gögel selbst tritt nicht mehr an — dafür aber mehrere andere Bewerber, die sich Kampfkandidaturen um die Landesspitze liefern wollen. Intern ist gar von einer Schicksalswahl die Rede.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, ALICE WEIDEL, strebt den Vorsitz der Südwest-AfD an, um ihren Landesverband nach eigener Aussage wieder handlungsfähig machen. „Die Zeit der innerparteilichen Grabenkämpfe muss vorbei sein“, erklärte sie vor wenigen Tagen. Weidel will eine Doppelspitze bilden mit dem Bundestagsabgeordneten MARTIN HESS. Der Polizist warf seinen Hut bereits in Heidenheim ins Rennen. Hess verlor aber gegen Spaniel. Kurz vor dem Parteitag war damals in einer anonymen Rundmail an die Mitglieder angedeutet worden, Hess sei womöglich ein Informant des Verfassungsschutzes.

DIRK SPANIEL will es nochmal wissen und strebt nach der Macht im Landesvorstand. Im Netz präsentiert er sich bereits mit einer Art Schattenkabinett. Der Bundesvorstand prüft indes Ordnungsmaßnahmen gegen Spaniel wegen seiner Teilnahme an einer rechten Demonstration gegen Journalisten vor dem SWR in Baden-Baden. Über diese Maßnahmen will der Bundesvorstand zwei Tage nach dem Parteitag entscheiden.

Auch Vizefraktionschef EMIL SÄNZE vom rechten Rand der Partei hat seine Kandidatur für den Landesvorsitz angekündigt. Sänze unterlag Gögel in Heidenheim in einer Kampfabstimmung. Im Landesvorstand sei die nationalkonservative Strömung nur durch Spaniel vertreten und unterrepräsentiert, kritisierte Sänze vor kurzem.

Böblingen wird kein Delegierten-, sondern ein Mitgliederparteitag. Die verschiedenen Lager mobilisieren kräftig, um die Halle in Böblingen mit den eigenen Anhängern zu füllen. Erwartet werden bis zu 1000 Mitglieder. AfD-Gegner mobilisieren indes, um am Wochenende vor der Tür zu stehen: Gegen das zweitägige Treffen der Rechtspopulisten wollen mehrere Hundert Menschen demonstrieren.

Auch das politische Beben von Thüringen und seine Nachwirkungen dürften in Böblingen zu spüren sein. Der thüringische Fraktionsvorsitzende Björn Höcke hatte mit der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten eine bundespolitische Krise ausgelöst.

Was genau in der Böblinger Kongresshalle passieren wird und welche Vorstandsposten neu besetzt werden, ist völlig offen. Auch ob es künftig einen, zwei oder gar drei Vorsitzende gibt. In Parteikreisen rechnet man erneut mit einer Doppelspitze. Ob ein neuer Landesvorstand die Risse in der Südwest-AfD kitten kann, ist ungewiss. Aber die Wähler scheinen den Rechtspopulisten trotz aller Streitigkeiten und Grabenkämpfen treu zu bleiben. In Umfragen liegt die AfD im Südwesten stabil im zweistelligen Bereich. Für die Landtagswahl strebt man gar 20 Prozent an.