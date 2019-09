Nach 13 Stunden Anreise ist Alina Reh am Donnerstag um 20 Uhr Ortszeit in Doha angekommen. „Das war ziemlich anstrengend“, berichtet die Laichingerin in einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ein Anruf funktioniert nicht, sagt die 22-Jährige: „Es haut mich immer raus, das Internet ist suboptimal.“

Im Wüstenstaat Katar, wo das Geld in Form von Öl nur so aus dem Boden zu sprudeln scheint und seit Freitagabend die Leichtathletik-WM stattfindet, funktioniert also bei Weitem nicht alles reibungslos.